В Вологодской области рассчитывают собрать 160 тыс. тонн зерна

ВОЛОГДА, 4 августа. /ТАСС/. Аграрии Вологодской области планируют собрать в регионе 160 тыс. тонн зерновых культур в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы губернатора области.

"Фронт работ по области огромный. Всего аграриям региона предстоит собрать 160 тыс. тонн зерновых культур на площади 92 тыс. гектаров. Аналогичный показатель был два года назад. Мы надеемся, что погода не подведет, и наши аграрии с задачей справятся. На полях работает достаточное количество человек, современная техника. Она позволяет выполнять большие объемы и не терять при этом качество урожая. Уборочная кампания в области продлится две-три недели при благоприятной погоде, мы ждем неплохой урожай", - привела пресс-служба слова губернатора Олега Кувшинникова.

По его данным, наибольшую долю, около 70% от прогнозируемого сбора, составит ячмень, который используется на корм скоту, в молочном животноводстве. Также планируется собрать яровую и озимую пшеницу, яровой овес, озимую рожь, немного озимой тритикале (гибрид ржи и пшеницы) и посевной горох. Одними из первых уборочную кампанию начали в Вологодском районе, где уже собрали 1,4 тыс. тонн зерна.

Всего на полях будет задействовано более 400 уборочных комбайнов, почти 600 единиц техники для транспортировки зерна, для его сохранения запустят 125 зерносушильных комплексов. Всего на уборке зерновых культур трудятся более 1,5 тыс. человек. Льносеющие хозяйства приступили к тереблению льна (по технологии уборки лен выдергивают из земли с корнем), вытереблено 500 га или 12% от посеянной площади. В области завершился также первый этап кормозаготовки, получено более половины необходимых кормов на год.

Как сообщал замгубернатора Михаил Глазков в апреле, вологодские аграрии планировали в этом году на 351 тыс. га посевной площади вырастить 195 тыс. тонн зерна (увеличение на 1,5% в сравнении с показателем прошлого года), 69 тыс. тонн картофеля (плюс 0,5%), 16 тыс. тонн овощей открытого и защищенного грунта (плюс 9,5%), 3,91 тыс. тонн льноволокна (рост в 3 раза, но в 2019 году был неурожай из-за холодного и дождливого лета) и полностью обеспечить кормами сельскохозяйственных животных - 23 центнера на одну корову (плюс 2,2%). Сельскохозяйственные предприятия были включены в список системообразующих компаний региона и не прекращали работу из-за пандемии. Около половины производимого в регионе молока, молочной и другой сельхозпродукции поставляется в Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и другие регионы России.