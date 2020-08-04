Трутнев предложил передать крупнейший в СКФО экспоцентр частному инвестору

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 4 августа. /ТАСС/. Вице-премьер Юрий Трутнев предложил передать в использование частному инвестору крупнейший на Северном Кавказе многофункциональный выставочный центр "Минводыэкспо". Это позволит увеличить загрузку центра и повысить его рентабельность, отметил он.

Во вторник Трутнев прибыл в Ставропольский край в рамках первой рабочей поездки на Северный Кавказ в качестве куратора макрорегиона. Он осмотрел "Минводыэкспо", отметив его низкую загрузку в настоящий момент.

"В этом виде, в этой структуре отношений он не может существовать, он не может быть планово убыточным, заполняясь один раз в месяц. Мы подумаем, но смысл очень простой - нам надо, чтобы сюда зашел частный инвестор. Понятно, что сейчас он вряд ли зайдет по стоимости строительства, но мы подумаем над механизмом. Каким-то образом сюда надо заводить человека, который будет днем и ночью думать о том, как это заполнить - за счет спорта, за счет мероприятий, за счет выставок", - сказал он.

Экспоцентр был открыт на Ставрополье в декабре 2019 года. "Такое сооружение не может не жить, а сейчас в этой структуре отношений оно будет постоянно планово убыточным, полупустым и постоянно напоминать, что здесь потрачены бюджетные деньги, причем, большие <…>. Задача - в течение полугода вместе создать концепцию выхода объекта на максимальную используемость и безубыточность, иначе просто стыдно", - отметил Трутнев.

Ранее в Корпорации развития Северного Кавказа, которая реализовала проект, сообщали, что общая площадь "Минводыэкспо" - 33 тыс. кв. м, центр рассчитан на 5 тыс. посетителей единовременно. Почти 10 тыс. кв. м в МВЦ занимает многофункциональный выставочный зал, который может быть трансформирован на семь функциональных зон, что позволяет проводить в нем несколько мероприятий одновременно. МВЦ имеет также общественную зону площадью свыше 8 тыс. кв. м с мобильными гардеробами, стойками охраны, кафетерием, кафе и техническими помещениями, а также деловой блок с конференц-залами и переговорными, мини-отелем.