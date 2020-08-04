Минтрансу необходимо 300 млрд рублей на реконструкцию ветхих мостов до 2030 года

МОСКВА, 4 августа./ТАСС/. Минтрансу России в 2025-2030 годах необходимо 300 млрд рублей на реконструкцию ветхих мостов в России, сообщил глава министерства Евгений Дитрих во время видеоконференции "Дорожно-транспортная инфраструктура как фактор, оказывающий влияние на качество жизни", организованную Общероссийским народным фронтом.

"Потребность в средствах на период 2025-2030 годов - 300 млрд рублей, с помощью которых мы планируем снизить протяженность искусственных сооружений, находящихся в неудовлетворительном состоянии, на 85% к 2030 году. До конца 2024 года планируется привести в нормативное состояние 115 тыс. погонных метров из заявленных субъектами 290 тыс. То есть нужно привести в нормативное состояние еще 175 тыс. погонных метров мостов", - сказал Дитрих.

По словам министра, реконструкция будет вестись в рамках проекта "Мосты и путепроводы", который был одобрен правительством в феврале. Финансирование программы составит почти 380 млрд рублей до 2024 года. Предполагается, что проект станет частью нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Как ранее сообщал замглавы Росавтодора Игорь Костюченко, около 7% мостов в России на сегодняшний момент находятся в аварийном и предаварийном состоянии.