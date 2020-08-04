В Северной Осетии сравняли налоги для местных и иностранных работников

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 августа. /ТАСС/. Налоговая нагрузка на местных и иностранных работников сравнялась в Северной Осетии. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Минэкономразвития республики по итогам заседания правительства региона.

"Кабинет министров также принял постановление о законопроекте, который устанавливает на 2021 год коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда Северной Осетии. Он составит 1,42, - говорится в сообщении. - Законопроект предусматривает равную налоговую нагрузку на иностранных и местных работников. Это достигается применением соответствующего коэффициента. Впервые показатель был установлен в 2018 году на уровне 1,43".

Согласно данным министерства финансов, доходы республиканского бюджета в 2018 году по НДФЛ, уплачиваемому иностранными гражданами на основании патента, по сравнению с 2017 годом (когда коэффициент не был установлен) возросли на 37,8% - с 30,4 млн рублей до 41,9 млн рублей. В 2019 году поступления по данной категории налога составили 48,7 млн рублей, или 116,3% к уровню 2018 года (на 6,8 млн рублей больше).

"Целью законопроекта является повышение конкурентоспособности наших граждан на рынке труда, выравнивание налоговой нагрузки иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории республики, и российских граждан", - пояснил заместитель министра экономического развития региона Сослан Кочиев.