Эксперт: возобновляемая энергия сэкономит до 60% дизтоплива в изолированных районах

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Использование объектов возобновляемой энергетики (ВИЭ) в изолированных районах позволит снизить затраты на энергоснабжении, в частности, проекты с применением гибридных установок позволяют экономить до 60% дизельного топлива. Об этом ТАСС во вторник сообщил директор Ассоциации возобновляемой энергетики Алексей Жихарев.

Ранее во вторник Группа "Роснано" и управляющая компания (УК) "Энергосистемы" сообщили о запуске проекта по созданию объектов возобновляемой энергетики (ВИЭ) в изолированных районах. В частности, планируется строительство пяти автономных гибридных энергоустановок (АГЭУ) в зоне децентрализованного энергоснабжения Республики Саха (Якутия). Переход на АГЭУ, по данным Роснано, не приведет к росту тарифов, а по истечении 10-летнего периода окупаемости объектов их уровень может быть, наоборот, снижен.

"Использование ВИЭ для замещения части неэффективной дизельной генерации в перспективе поможет существенно снизить затраты местных энергоснабжающих организаций, а следовательно, и объем субсидий. Реализованные проекты с применением гибридных установок (солнце/дизель) показывают до 60% экономии дизельного топлива. Проекты по модернизации локальной генерации повысят не только ее эффективность, но и качество и надежность энергоснабжения, а значит, и уровень жизни местного населения", - сказал Жихарев.

По его словам, высокая себестоимость производства электроэнергии в изолированных районах связана с удаленностью этих территорий от крупных центров производства и хранения топлива, сложной логистикой и наличием сезонности поставок. Так, себестоимость производства электроэнергии на объектах дизельной генерации в таких регионах доходит до 300 руб./кВтч и многократно превышает размер установленного для местных потребителей тарифа.

При этом разница компенсируется за счет субсидии, которая оплачивается из специальной "дальневосточной" надбавки на потребителей ценовых зон оптового рынка электроэнергии. Размер этой субсидии, по данным Жихарева, составляет 37 млрд руб. в год.

"Долгое время проекты модернизации объектов энергоснабжения в изолированных территориях не привлекали инвесторов в связи с отсутствием долгосрочных гарантий окупаемости инвестиций. Теперь, когда благодаря корректировке законодательства в январе 2019 года возможно установление долгосрочных тарифов, энергосервисные контракты становятся "рабочим" инвестиционным инструментом. На ряде пилотных проектов инвесторы уже набирают компетенции в строительстве и эксплуатации и тестируют экономику", - добавил Жихарев.