Петербург возглавил антирейтинг европейских городов по доходности гостиниц

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Петербург возглавил антирейтинг европейских городов по снижению доходности гостиниц за первое полугодие 2020 года, доходность на номер в петербургских отелях упала почти на 80% по сравнению с тем же периодом прошлого года, такие данные привели во вторник журналистам в пресс-службе компании Cushman & Wakefield.

"Санкт-Петербург, Прага и Рим продемонстрировали наибольшее снижение показателя доходности на номер (Revenue per Available Room, RevPAR) в долларах среди европейских городов по результатам первого полугодия 2020 года. Антирейтинг возглавил Санкт-Петербург, где доходность на номер упала на 79% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до $14", - сообщили в пресс-службе.

Падение показателей доходности на номер объясняются снижением загрузки отелей. В Петербурге загрузка снизилась на 62,8%, он вошел в пятерку европейских городов с самыми существенными показателями снижения. Падение спроса на отели наиболее существенным оказалось в городах, где значительную долю спроса на размещение занимают не бизнес-поездки, а туризм, приостановленный во многих странах из-за пандемии коронавируса.

"В лидерах по удержанию доходности и загрузки среди туристических центров Европы оказались Манчестер и Лондон. Показатель RevPAR в этих городах снизился на 46,3% и 50,2%, загрузка - на 38,8% и 40,6% соответственно", - сообщили в пресс-службе. Наименьшее снижение доходности отмечено также в Хельсинки, Цюрихе и Стамбуле, где зафиксированы показатели -51,4%, -54,7% и -54,9% соответственно.