Кинотеатры Москвы с 1 августа привлекли в пять раз меньше зрителей, чем годом ранее

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Посещаемость кинотеатров в первые выходные после открытия оказалась в пять раз ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом на пресс-конференции во вторник сообщил гендиректор Объединенной сети кинотеатров ("Кино Окко", "Синема Парк" и "Формула кино") Алексей Васясин.

"Результаты, если говорить в цифрах, приблизительно в пять раз хуже, чем за аналогичный период прошлого года. Но и предпосылок было много: скудность репертуара и невнятность <...> относительно сроков открытия, из-за которых не было достаточно времени маркировать фильм. <...> Пока цифрами хвастаться рано, смотрим, надеюсь, динамика будет положительной. С нетерпением ждем следующего уикенда", - сказал Васясин.

По словам президента "Каро" Ольги Зиняковой, результаты первого уикенда по рынку оказались ниже на 90-95%, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом их сети удалось показать хороший результат благодаря премьерам и сеансам фестиваля документального кино о новой культуре Beat Film Festival, который также привлек зрителей.

Столичные кинотеатры вернулись к работе 1 августа с учетом рекомендаций Роспотребнадзора спустя четыре месяца после вынужденного простоя. Ведомство подготовило их совместно с Минкультуры РФ. В частности согласно документу, между кинозрителями должна соблюдаться социальная дистанция. Все сотрудники и посетители должны носить маски и перчатки. При возобновлении работы кинотеатры должны установить интервалы между сеансами не менее 30 минут, чтобы обеспечить проветривание и уборку залов.