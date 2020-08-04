"Ростелеком" подал иск к Минкомсвязи еще на 464,9 млн руб.

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Иск "Ростелекома" к Минкомсвязи на взыскание 464,895 млн руб. поступил в суд 3 августа 2019 года. Об этом сообщается в материалах картотеки арбитражных дел.

Третьими лицами в деле указаны Министерство обороны РФ, Министерство иностранных дел РФ, Министерство внутренних дел РФ, Федеральное агентство морского и речного транспорта и Федеральная служба безопасности РФ.

Ранее Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Москвы, который постановил взыскать с Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ 314,29 млн руб. в пользу "Ростелекома".

В феврале в пресс-службе "Ростелекома" пояснили ТАСС, что компания взыскала с министерства оплату за оказанные услуги связи.

Государство владеет 35,91% уставного капитала "Ростелекома" через Росимущество.