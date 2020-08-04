Компания "МаксимаТелеком" оснастит камерами вагоны московского метро

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Компания "МаксимаТелеком" выиграла электронный аукцион по оснащению камерами видеонаблюдения вагонов в Московском метрополитене. Сумма контракта составила почти 1,38 млрд рублей, сообщается в документации на портале госзакупок.

"Выполнение работ по оснащению подвижного состава ГУП "Московский метрополитен" оборудованием видеонаблюдения. <…> Победитель аукциона - акционерное общество "МакимаТелеком", - говорится в тексте закупки.

Уточняется, что изначально минимальная сумма контракта составляла 1,39 млрд рублей. Лучшим предложением победителя аукциона стала сумма 1,37 млрд рублей.

Целью установки видеонаблюдения с системой распознавания лиц является повышение безопасности пассажиров, а также оперативное реагирование на различные происшествия. Предполагается, что камеры будут установлены в более чем 1,5 тыс. вагонах метро.

Кроме того, будет установлено специальное ПО для обеспечения в режиме реального времени доступа к архивным данным с видеорегистраторов в вагонах и их просмотра на специально оборудованных рабочих местах.

"Срок выполнения работ - в течение 180 календарных дней с даты заключения контракта", - добавляется в материале.