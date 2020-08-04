Украина может предложить свободную экономическую зону в Донбассе

КИЕВ, 4 августа. /ТАСС/. Украина готова пойти на ряд компромиссов в переговорах в рамках контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, в том числе предложить создать в регионе свободную экономическую зону. Об этом во вторник заявил полномочный представитель Киева в группе Леонид Кравчук.

"Мы можем предложить рассмотреть вопрос о свободной экономической зоне", - отметил Кравчук в эфире телеканала "112 Украина".

Положения минских соглашений не стоит отображать в Конституции Украины, добавил он. "Я не думаю, что нам надо в конституцию дописывать минские договоренности, конституция - это вопрос основного закона, в котором определены все политические, социальные, экономические, национально-культурные вопросы, то есть стратегические, и туда нельзя вносить временные вопросы", - сказал Кравчук, отвечая на вопрос, будут ли изменения в Конституции Украины учитывать требования минских соглашений.

По его словам, Украина не отказывается от "формулы Штаймайера", предусмотренной минскими соглашениями и признающей особый статус Донбасса, однако необходимо решить, как ее имплементировать. "Мы не отказываемся от "формулы Штайнмайера", - отметил он. При этом Кравчук добавил, что стоит вопрос "о внедрении ее (формулы - прим. ТАСС) в жизнь".

