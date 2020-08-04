Еврокомиссия начала расследование в связи с намерением Google приобрести Fitbit

БРЮССЕЛЬ, 4 августа. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) начала расследование в связи намерением американской корпорации Google приобрести производителя смарт-браслетов и фитнес-трекеров Fitbit. Об этом говорится в заявлении ЕК, распространенном во вторник в Брюсселе.

"Еврокомиссия начинает расследование предлагаемого приобретения Google Fitbit. Еврокомиссия обеспокоена тем, что предлагаемое приобретение еще больше укрепит позиции Google на рынках онлайн-рекламы за счет увеличения уже и без того огромного объема данных, которые Google может использовать для персонализации в отображаемой компанией рекламе", - отмечается в заявлении ЕК.

В ноябре прошлого года компания Google сообщила, что покупает производителя смарт-браслетов и фитнес-трекеров Fitbit за $2,1 млрд.

Fitbit - американская компания, основанная в 2007 году. Она производит товары потребительской электроники, включая устройства для фитнеса и мониторинга физической активности.