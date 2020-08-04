Urals снова торгуется со скидкой к Brent на фоне смягчений ОПЕК+

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Российская экспортная нефть Urals с конца июля снова торгуется с дисконтом к североморскому эталону Brent на фоне снижения спроса на северо-западе Европы, сообщили ТАСС в S&P Global Platts.

Еще в июне премия Urals к Brent побила 20-летний рекорд.

Так, спотовая цена на российскую нефть на северо-западе Европы (CIF Роттердам) на прошлой неделе составляла от $41,75 до $43,26 за баррель, при этом дисконт к Brent колебался от $0,05 до $0,15 за баррель.

Пока Urals сохраняет премию к североморскому эталону в регионе Средиземноморья (CIF Аугуста), отмечают в S&P Global Platts. Так, спотовая цена на российское сырье в этом регионе Европы на прошлой неделе составляла от $42,2 до $43,8 за баррель, а положительный спрэд к Brent достигал $0,45-0,55 за баррель.

Рыночные условия в последние недели изменились, европейские НПЗ все больше ориентируются на более дешевую нефть из региона Северного моря. Кроме того, план отгрузок нефти из российских портов Приморск, Усть-Луга и Новороссийск в августе составит уже 4,7 млн тонн, что на 1,38 млн тонн выше показателя июля на фоне ослабления ограничений в ОПЕК+, объясняет управляющий редактор по рынку нефти S&P Global Platts Иэн Стивенсон.

Российская нефть в Европе стала торговаться дороже Brent в июне, когда экспорт сырья резко снизился из-за ограничений, действующий в рамках соглашения ОПЕК+. Россия по этой сделке с мая по конец июля сокращала добычу нефти на 2,5 млн баррелей в сутки - до 8,5 млн баррелей. В июне премия к североморскому эталону достигала $2,45 за баррель. Однако к концу июля ажиотажный спрос на российское сырье немного ослаб.