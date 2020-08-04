Минвостокразвития будет развивать инновационный потенциал ДФО с Ассоциацией кластеров

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Минвостокразвития РФ и Ассоциация кластеров и технопарков России заключили соглашение о сотрудничестве для развития инновационного и промышленного потенциала Дальневосточного федерального округа (ДФО). Об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства.

"Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики и Ассоциация развития кластеров и технопарков России во вторник, 4 августа, заключили соглашение о сотрудничестве в целях повышения конкурентоспособности и развития научно-технического, инновационного и промышленного потенциала Дальнего Востока", - говорится в сообщении.

По данным министерства, соглашение предполагает сотрудничество в сфере создания и развития на территории Дальневосточного федерального округа кластеров, технопарков, промышленной инфраструктуры, в том числе на территориях с преференциальными режимами ведения предпринимательской деятельности, повышения инвестиционной привлекательности и привлечения инвестиций в целях развития кластеров, технопарков и проминфраструктуры.

"Целью сотрудничества в создании и развитии кластеров и технопарков станет повышение конкурентоспособности и развития научно-технического, инновационного и промышленного потенциала Дальневосточного федерального округа", - приводятся в сообщении слова первого замглавы Минвостокразвития Сергея Тырцева.

По его словам, в перечень направлений сотрудничества входят также выявление и анализ кооперационных связей предприятий Дальнего Востока для формирования новых инвестиционных проектов, а также развитие и укрепление межрегиональных и международных связей дальневосточных регионов в сфере научно-технического развития, промышленной кооперации и экспорта. Ассоциация, в соответствии с подписанным соглашением, будет оказывать информационную и методологическую поддержку министерству и предприятиям, анализировать работу кластеров и технопарков ДФО, предоставлять экспертные предложения по их развитию, ежегодно составлять их рейтинги.

Ассоциация кластеров и технопарков - некоммерческая общественная организация, образованная в 2011 году. В настоящее время объединяет более 90 представителей из 44 субъектов Российской Федерации, которые представляют свыше 2630 организаций, входящих в состав промышленных кластеров, технопарков, особых экономических зон и других организаций.