Стоимость золота на бирже Comex впервые в истории превысила отметку в $2 тыс.

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Цена золота в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) выросла на 1,38% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла $2 013,7 за тройскую унцию.

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 18:14 мск.

Таким образом, стоимость драгоценного металла обновила исторический максимум.

В свою очередь, акции крупнейшей российской золотодобывающей компании "Полюс" в ходе торгов на Московской бирже растут на 0,47% - до 16 929,5 рубля за бумагу. При этом акции Petropavlovsk дешевеют на 3,08% - до 36,13 рубля за штуку.