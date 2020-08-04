Ущерб животноводам Калмыкии из-за затяжной засухи превысил 1 млрд рублей

ЭЛИСТА, 4 августа. /ТАСС/. Затяжная засуха привела к гибели 2,8 млн гектаров пашни, по предварительным подсчетам специалистов ущерб превысил 1 млрд рублей, сообщил ТАСС во вторник министр сельского хозяйства республики Санал Адьяев.

Власти республики 22 июля ввели режим ЧС на территории семи районов - Лаганского, Черноземельского, Юстинского, Яшкульского, Ики-Бурульского, Целинного и Приютненского.

"От высокой температуры на почве, суховеев в семи районах выгорели 2,8 млн гектаров пастбищ. По предварительным подсчетам специалистов, ущерб превысил 1 млрд рублей, эти средства необходимы для закупки и транспортировки кормов для сельскохозяйственных животных", - сказал он.

Среди наиболее пострадавших от засухи - Черноземельский и Юстинский, уточнил министр. По словам регионального министра, республика просит федеральные власти частично возместить затраты сельхозтоваропроизводителей.

Калмыкия является преимущественно аграрной республикой, где 80% производства валовой продукции сельского хозяйства приходится на животноводство. Мясная продукция из этого региона получила официальный бренд "Калмыцкое мясо", его зарегистрировали Роспатентом.