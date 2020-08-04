За полгода в России возместили ущерб от невыплаты зарплаты на 1,5 млрд рублей

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Ущерб на 1,5 млрд рублей от невыплаты зарплаты за полгода в России возмещен в ходе расследования уголовных дел. Об этом журналистам сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко по итогам проведенного главой ведомства Александром Бастрыкиным совещания.

"Возмещен ущерб на сумму более 1,5 миллиарда рублей. Кроме того, на имущество обвиняемых стоимостью 1,1 миллиарда рублей наложен арест", - сообщила Петренко.

В суды направлено 432 уголовных дела о преступлениях, связанных с невыплатой зарплаты. Представитель СК отметила, что вопрос защиты трудовых прав граждан находится на постоянном контроле ведомства.