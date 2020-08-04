В Удмуртии до конца года запустят молочный комплекс стоимостью 1 млрд рублей

ИЖЕВСК, 4 августа. /ТАСС/. Молочный комплекс в кооперативе "Колос" в Вавожском районе Удмуртии запустят в этом году. На его территории будет располагаться в том числе кормовой центр, а также доильный зал на 1,7 тыс. голов крупного рогатого скота (КРС), сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Минсельхоза республики.

"В Удмуртии возводится крупный кормовой центр, работа которого будет строиться по израильским технологиям - часть оборудования из Израиля уже поступила в республику. И это лишь один из объектов строящегося крупного молочного комплекса общей стоимостью порядка 1 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе.

В Минсельхозе отметили, что кормовой центр должен стать уникальным для АПК Удмуртии производственным объектом. Его функция - составлять оптимальные и сбалансированные по всем параметрам рационы кормления для разных физиологических групп животных, при этом все параметры будет подсчитывать компьютерная программа. Оператор задает лишь нужную рецептуру.

В министерстве добавили, что речь идет о создании комплекса на территории кооператива "Колос", где ранее уже появился доильный зал "Карусель" промышленного типа на 1 712 голов КРС. "Сегодня работы одновременно кипят на всех объектах второй очереди. А это еще два коровника на 856 голов, 8 силосных траншей объемом 4 тыс. тонн каждая, отдельное помещение для сепарирования навоза и три лагуны объемом 15 тыс. кубов и кормовой центр. На третьей ферме уже ведутся внутренние работы, возведен каркас четвертой", - уточнили в Минсельхозе.

Работы планируют завершить осенью.

"Стройку ведем исключительно за счет собственных сил, никаких кредитов и заемных средств. Вложено уже более 300 млн рублей, плюс порядка 200 млн рублей составит стоимость кормового центра. Общие же инвестиции в этот проект приблизятся к 1 млрд. рублей", - приводит слова председателя кооператива "Колос" Владимира Красильникова пресс-служба.