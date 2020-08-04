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Пандемия COVID-19

В РФПИ рассказали о российской "половине" разрабатываемой Johnson & Johnson вакцины

В компании планируют использовать в разработке вакцины от коронавируса аденовирусный вектор № 26, на основе которого создан российский препарат, сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Американская компания Johnson & Johnson планирует использовать часть технологий, лежащих в основе российской вакцины от коронавируса, в собственных разработках вакцинного препарата. Об этом сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу Би-би-си.

По словам главы РФПИ, компания Johnson & Johnson сообщила о планах использовать в разработке вакцины от коронавируса аденовирусный вектор № 26, на основе которого создан российский препарат. Данный компонент является механизмом доставки вирусного материала в клетки.

"Так что Johnson & Johnson, по сути, используют "половину" нашей вакцины и они уже продемонстрировали хорошие результаты", - сказал Дмитриев.

Дмитриев также выразил мнение, что в перспективе больше иностранных компаний будут придерживаться российского подхода при разработке вакцин.

Ранее Дмитриев отметил, что, согласно прогнозам, в 2021 году производство доз вакцин на основе аденовирусных векторов достигнет трех миллиардов доз.

Теги
СШАРоссияПандемия COVID-19
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