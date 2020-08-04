Российские фондовые индексы во вторник продемонстрировали рост

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Торги на российском фондовом рынке в течение дня демонстрировали смешанную динамику, но по итогам дня индексы смогли продемонстрировать рост. Так, индекс Мосбиржи вырос на 0,36%, до 2940,46 пункта, а РТС вырос на 0,22%, до 1260,16 пункта.

Российская валюта продемонстрировала ослабление. Доллар к рублю на 19:01 мск вырос на 0,6%, до 73,55 руб., евро - на 0,61%, до 86,55 руб. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent продемонстрировал рост на 1,03%, до $44,31 за баррель.

"Импульс роста, стимулированный в начале недели сильными данными по активности в промышленном секторе азиатских и европейских стран, сходит на нет. Участники торгов ждут появления новых драйверов для дальнейших движений", - считает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

В фаворитах дневного спроса оказались акции "М.Видео" (+6,88%). "Бумага обновила максимум с 13 марта текущего года и попытается теперь закрепиться около 470 руб. Новая цель подъема находится на 500 руб., что вполне возможно. Сейчас акции поддерживаются корпоративными новостями о готовности компании выпускать телевизоры под собственным брендом - это хорошая основа для продолжения подъема", - пояснила старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Акции "Аэрофлота" потеряли 2,34%. "Пока рынок ждет проявления потребительской активности и понимания, будут ли востребованы пассажирские перевозки в ближайшие четыре месяца", - добавила эксперт.

Кроме того, снижаются акции предприятий ТЭК. По мнению аналитика "Фридом финанс" Александра Осина, это связано хоть и с незначительным, но снижением стоимости нефти. Так, акции "Сургутнефтегаза", "Лукойла" и "Газпрома" снизились на 1,19%, 0,44% и 0,33% соответственно.

Прогноз на среду

5 августа будут опубликованы PMI в сфере услуг Китая, стран Европы, США, недельные изменения запасов нефти от американского Минэнерго, а также число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора в США за июль. "Если ключевая статистика выйдет в рамках или лучше ожиданий, а уровень тревожности как в "вирусной" плоскости, так и в геополитической не испытает усиления, мы можем увидеть в середине недели осторожный рост", - считает Бахтин.

По оценкам "БКС премьер", в среду индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2910-2960 пунктов, курс рубля к доллару - в пределах 73-74,2 руб.

Целевые диапазоны завтрашнего закрытия "Фридом финанс" для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 2905-2950 пунктов, 72,75-74,35 руб. и 85,6 - 87,65 руб. за доллар и евро соответственно.