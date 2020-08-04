АКРА изменило прогноз по рейтингу Совкомбанка со "стабильного" на "позитивный"

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Рейтинговое агентство АКРА изменило прогноз по рейтингу Совкомбанка (А+) со "стабильного" на "позитивный" на фоне роста бизнеса банка и уровня его универсализации. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"Изменение прогноза на "позитивный" отражает продолжающийся рост по традиционным для банка направлениям бизнеса, а также повышение уровня универсализации, что, по мнению АКРА, в итоге может привести к значительному усилению позиций Совкомбанка в финансовой системе России и повышению его кредитного рейтинга на горизонте 12-18 месяцев", - указано в сообщении.

Агентство также отметило успешную и последовательную диверсификацию бизнеса банка, развитие корпоративного кредитования, лизингового и страхового бизнеса, что способствует повышению устойчивости кредитной организации и способности успешно проходить периоды экономического стресса. Сильная позиция банка по капиталу подтверждается достаточно высокими значениями нормативов и показателей достаточности капитала.

Кроме того, АКРА отмечает сохранение высоких темпов роста кредитного портфеля. "В 2020 году основной рост происходит в сегменте кредитования юридических лиц, но, несмотря на это, концентрация кредитного портфеля остается приемлемой", - указано в сообщении.

По мнению АКРА, Совкомбанк с запасом выдерживает отток ликвидности в рамках базового сценария и обладает широкими возможностями для привлечения дополнительной ликвидности в стрессовых ситуациях.