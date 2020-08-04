В Минпромторге прокомментировали новый список лекарств для выпуска в России

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Расширенный перечень лекарств, которые должны производиться в РФ, был разработан с учетом действующих стандартов лечения и развития отечественной фармотрасли. Об этом сообщил первый замглавы Минпромторга РФ Сергей Цыб.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому перечень стратегически важных лекарств, которые должны производиться в России, расширяется с 57 до 215 позиций.

"При формировании перечня мы совместно с Минздравом России опирались на действующие стандарты лечения и клинические рекомендации, учитывали мнение главных внештатных специалистов Минздрава, основные тренды и направления развития отечественной фармотрасли", - подчеркнул Цыб, чьи слова передала пресс-служба министерства.

По его словам, ранее действовавший перечень утвержден в 2010 году и с тех пор ни разу не пересматривался. При этом перечень стал стимулом для развития производства лекарственных средств на территории РФ и определял направление господдержки, отметил первый замглавы Минпромторга. В частности, значительная часть лекарств, разработанных и выведенных на рынок отечественными фармкомпаниями, была поддержана в рамках госпрограммы "Фармамед".

Новый перечень расширен до 215 наименований лекарственных средств и включает в себя как новые лекарственные препараты, так уже зарекомендовавшие себя, отмечает Минпромторг. Это лекарственные препараты, предназначенные для оказания скорой медицинской помощи, лечения инсулинозависимого сахарного диабета, онкологических и орфанных заболеваний, ВИЧ-инфекции, гепатитов и т. д.

В список вошли препараты, в том числе применяемые для лечения новой коронавирусной инфекции, а также вакцины в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидпоказаниям.