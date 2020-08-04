Эксперт: большинство американских компаний в РФ рассматривают ее как стратегический рынок

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Примерно три четверти компаний США, работающих в России, рассматривают рынок РФ в качестве стратегического или ключевого. С такой оценкой выступил президент Американо-российского делового совета Дэниел Рассел в ходе онлайн-конференции "США - Латинская Америка - Россия: повестка конструктивного сотрудничества в эпоху пост-COVID-19".

"Три четверти американских компаний, работающих в России, рассматривают ее как стратегический или ключевой рынок. Практически такое же количество [американских компаний] ожидает рост российского бизнеса, конечно же, медленный или в среднесрочной перспективе", - сказал он, обратив внимание, что соответствующее исследование проводилось в мае 2020 года, в разгар пандемии.

Рассел также отметил, что даже в условиях непростой геополитической обстановки в последние 5-6 лет, серьезного влияния санкций и необходимости исполнения регуляторных предписаний каждой из стран "двусторонние торговые инвестиции продолжились".

"Торговые инвестиции значительно недооценены в официальной статистике США и России", - подчеркнул он.