В США назвали майское падение добычи нефти в стране сильнейшим за последние 40 лет

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Добыча нефти в США в мае 2020 году упала на 1,99 млн б/с или на 16,6%, что стало сильнейшим сокращением нефтяного производства с января 1980 года, указывает в своем отчете Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Влияние пандемии оказалось сильнее, чем ураганы Густав и Айк, который вызвали сокращение добычи нефти в сентябре 2008 года на 1,03 млн б/с, пишут эксперты EIA. На фоне такого обвала котировки североамериканской смеси WTI упали с $58 за баррель в январе 2020 года до $17 за баррель в апреле.

Сильнее всего в апреле - мае добыча упала в крупнейшем нефтедобывающем штате в США, Техасе - на 764 тыс. б/с или на 15%. На его долю приходилось 41% всей американской добычи. На втором месте по сокращению производства оказалась Северная Дакота, где добыча упала на 353 тыс. б/ с. Добыча также снижалась в Нью-Мексико, Оклахоме и Вайоминге.

Однако уже с июля на фоне снятия карантинов во всем мире и, как следствие, оживления спроса, добыча в США начнет расти, отмечается в отчете. По текущему прогнозу, в 2020 году этот показатель должен составить 11,6 млн б/с против 12,8 млн б/с в первые два месяца этого года.