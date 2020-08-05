"Аэрофлот" планирует отложить поставку десяти самолетов A350

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" планирует отложить поставку десяти самолетов Airbus A350 на год или два.

Об этом в интервью проекту ТАСС "Первые лица бизнеса" сообщил гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев.

"Пока взяли одну машину из одиннадцати, получение остальных переносим, наверное, на год-два. Договариваемся… Сегодня нам некуда их брать", - сказал он.

Более того, по словам Савельева, "Аэрофлот" договаривается с лизингодателями о переносе платежей за некоторые самолеты. "Договариваемся о переносе платежей, что тут еще придумаешь? Отказаться от лизинга не можем, арендодатели кредитовались в банках под нас", - сказал он.

В начале марта, до пандемии коронавируса и закрытия международного авиасообщения в России, "Аэрофлот" получил первый из заказанных 11 самолетов Airbus A350. В сентябре планировался первый рейс в Сингапур на этом самолете. Изначально самолеты должны были начать поступать в парк авиакомпании в 2017 году, но срок поставок несколько раз переносился.

Более того, как уточнил Савельев, при этом компания не отказывается от поддержки российских самолетов. "Аэрофлот" подтвердил Минпрому закупку отечественной авиатехники. Несмотря на тяжелое состояние, добираем в этом году восемь самолетов Sukhoi Superjet 100, на следующий год берем еще четырнадцать", - отметил он.