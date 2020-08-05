{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Двадцать иностранных пилотов продолжают работать в "Аэрофлоте"

Многие российские пилоты, которые ранее массово уезжали работать в Китай, уже возвращаются в Россию, рассказал гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Несмотря на кризис в отрасли авиаперевозок на фоне пандемии коронавируса, в "Аэрофлоте" продолжают работу 20 иностранных пилотов.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

 Об этом в интервью проекту ТАСС "Первые лица бизнеса" рассказал гендиректор группы Виталий Савельев.

"Несмотря на кризис, у нас до сих пор работают двадцать иностранных пилотов", - сказал он.

По словам Савельева, многие российские пилоты, которые ранее массово уезжали работать в Китай, уже возвращаются в Россию. "Их переманивали двойной зарплатой, а сейчас Поднебесная стоит, там летает одна авиакомпания", - отметил он.

Как сообщал ТАСС в феврале, китайские авиакомпании начали сокращать летные экипажи, в том числе российских пилотов. Тогда китайские компании увольняли не только российских пилотов, но в целом сокращали летные составы.

Что касается работы иностранных пилотов в РФ, то авиакомпании РФ получили право на наем иностранных пилотов в 2014 году.

Теги
РоссияСавельев, Виталий Геннадьевич
Средний размер выплат на безработного в России в условиях пандемии вырос до 8572 рублей
По оценке Минтруда, ожидаемая среднемесячная численность официально зарегистрированных безработных в июле - августе составит порядка 3 млн человек
Читать полностью