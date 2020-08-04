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СМИ: Huawei предложила правительству Словении обсудить безопасность сетей 5G

Компания также предложила подписать договор о неиспользовании технологий корпорации для несанкционированного сбора данных, пишет словенская газета "Вечер"

ЛЮБЛЯНА, 4 августа. /ТАСС/. Китайская компания Huawei предложила правительству Словении провести консультации по вопросам безопасности использования связи в диапазоне 5G и подписать договор о неиспользовании технологий корпорации для несанкционированного сбора данных. Об этом во вторник сообщила словенская газета "Вечер" со ссылкой на вице-президента Huawei в регионе Центральной, Восточной Европы и Скандинавии Радослава Кедзю.

"На сегодняшний день США не предоставили никаких доказательств в поддержку своих обвинений против нашей компании, - приводит издание слова Кедзи. - Основываясь на многочисленных исследованиях экспертов по кибербезопасности, преступность будет существовать независимо от того, какое оборудование использует поставщик". "Нет убедительных доказательств того, что исключение одного поставщика также обеспечит большую безопасность сетей [связи в диапазоне 5G], но это приведет к снижению конкуренции на рынке и повышению цен", - добавил представитель Huawei.

Ранее чешская газета "Лидове новины" со ссылкой на свой источник сообщила о том, что в середине августа 2020 года госсекретарь США Майкл Помпео посетит с визитом Чехию, Польшу, Австрию и Словению. В числе целей визита называется возможное подписание декларации о "безопасности создания сетей пятого поколения", предусматривающей отказ от использования оборудования Huawei при внедрении 5G. Государственные структуры данных стран пока не комментируют эту информацию.

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