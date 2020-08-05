"Фактически в марте - апреле мы остановились, перевозили от трех до 5 тыс. пассажиров в сутки вместо 110-120 тыс. годом ранее. По сути, в наших масштабах - мизер, жалкие крохи. В середине июля вышли на цифру 59% к аналогичному периоду 2019 года", - сказал он.

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" к середине июля восстановила перевозки пассажиров почти на 60% от уровня прошлого года. Об этом в интервью проекту ТАСС " Первые лица бизнеса " сообщил гендиректор группы Виталий Савельев.

По данным перевозчика, в июле 2019 года группа компаний (сам "Аэрофлот", "Россия", "Победа" и "Аврора") обслужила 6,4 млн пассажиров, авиакомпания "Аэрофлот" - 3,7 млн.

"По итогам 2020 года, видимо, перевезем лишь половину от того количества, которое было год назад. Наши ожидания (по группе "Аэрофлот" - прим. ТАСС) - примерно 30 млн человек вместо прошлогодних 60,7 млн", - добавил Савельев.

По итогам первого полугодия 2020 года группа компаний сократила перевозки на 54,2% - до 12,9 млн пассажиров ("Аэрофлот" на 56,1% - до 7,8 млн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Что касается результатов операционной деятельности за июнь, то группа перевезла 1,2 млн пассажиров (снижение почти на 80%), а сам "Аэрофлот" - 523 тыс. пассажиров (снижение более, чем на 84%).

По итогам июня авиакомпания S7 третий месяц подряд остается лидером по количеству обслуженных пассажиров (в июне она перевезла 677 тыс. пассажиров, что на 49,3% меньше, чем в прошлом году). При этом Савельев уверен, что "Аэрофлот" сможет вернуть первое место по количеству перевезенных пассажиров.

"Мы нагоним и вернем свое, это понятно. Но сейчас обстоятельства сложились именно таким образом. Нужны терпение и выдержка", - отметил он.