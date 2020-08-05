"Аэрофлот" не планирует премиальных выплат руководству в ближайшее время

"Три месяца было чуть более половины зарплаты, потом добавили, но все равно у топ-менеджеров будет снижение. Такое решение мы самостоятельно приняли. Ну и никаких премиальных выплат в ближайшее время у нас не ожидается", - сообщил он.

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" три месяца выплачивала руководству компании чуть более половины зарплаты, более того, в ближайшее время никаких премиальных выплат для руководства не предусмотрено. Об этом в интервью проекту ТАСС " Первые лица бизнеса " рассказал гендиректор группы Виталий Савельев.

При этом, как сообщалось ранее, по итогам 2019 года группа "Аэрофлот" увеличила выплаты топ-менеджменту компании на 38%, до 2,1 млрд рублей. По словам Савельева, это было бумажное начисление.

"Во-первых, суммы относятся к расширенному руководству компании, в которое входят все ключевые руководители подразделений. Во-вторых, сумма включает не только переменную, но и базовую часть вознаграждения, то есть непосредственно зарплату. До начала бюджетного периода утверждаются четкие параметры эффективности работы компании, оговаривается и система мотивации менеджмента, - объяснил он. - По итогам года, в соответствии с аудированными финансовыми показателями вознаграждение начисляется автоматически. Но начисление это бумажное, условное. По сути, речь о предельной сумме, которая может быть выплачена".

Позже выплата этой сумма должна быть утверждена советом директоров. "С учетом текущей ситуации советом директоров принято решение, что часть суммы, составляющей вознаграждение менеджмента за 2019 год, отложена на будущие периоды", - добавил Савельев.