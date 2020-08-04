Форелевое хозяйство в Коми возобновило работу после инцидентов с гибелью рыбы

СЫКТЫВКАР, 4 августа. /ТАСС/. Кажымское форелевое хозяйство в Койгородском районе Республики Коми возобновило работу и собирается нарастить объемы производства за четыре года с пяти до 20 тонн рыбы. Об этом сообщил во вторник врио главы республики Владимир Уйба.

Ранее после реконструкции водохранилища два года подряд наблюдался мор рыбы, местное хозяйство потеряло более 80 тонн форели и отказалось от ее выращивания. Вскоре исследование ученых подтвердило возможность рыбоводства на участках с проточной водой в Кажыме.

"В этом году Кажымское форелевое хозяйство возобновило свою работу, был перерыв. Закуплено 28 тыс. мальков и предприятие намерено вырастить около пяти тонн рыбы, а за четыре года поднять производство до 20 тонн", - рассказал Уйба в ходе поездки по району в своем видеообращении, размещенном на официальной странице Коми "ВКонтакте".

Как отметил руководитель региона, обсуждалась также возможность создания малой гидроэлектростанции на Кажымском водохранилище. "У наших коллег в Карелии я видел такое же водохранилище, такую же плотину, и предложил сегодня обсудить эту тему на федеральном уровне. Такой проект абсолютно точно будет перспективен для района. Такие поручения с тем, чтобы подготовить предложения для обсуждения, я дал Минимущества республики", - пояснил врио главы республики.