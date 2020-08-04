WSJ: в США регулятор проводит проверки в отношении Kodak

НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /ТАСС/. Комиссия по ценным бумагам и биржам США проводит проверки в отношении американской компании Kodak в связи с тем, что ее акции в июле в свете получения кредита от властей сначала значительно подорожали, а потом подешевели. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal.

В июле было объявлено, что Kodak получила от властей США кредит в размере $765 млн. Как уточнил президент США Дональд Трамп, его администрация достигла договоренности о производстве Kodak четверти всех компонентов непатентованных лекарственных средств в США.

По словам источников издания, сотрудники комиссии обратили внимание на то, что после объявления о выделении Kodak кредита стоимость ее акций резко выросла. В последующие дни ценные бумаги подешевели. Как отмечает издание, это предоставляло возможность руководству компании для совершения выгодных сделок.

Комиссия проверит, при каких обстоятельствах было принято решение объявить о получении Kodak кредита. Кроме того, специалисты выяснят, почему некоторые СМИ узнали об этом заранее. Источники отметили, что на данный момент компании не предъявлено каких-либо обвинений. Не исключается, что регулятор не выявит нарушений.

Представили Kodak сообщили, что не получали информации о проверке со стороны регулятора, но выразили готовность сотрудничать с комиссией в случае необходимости.