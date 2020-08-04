Строительство нового пассажирского терминала аэропорта Мурманска начнется в 2021 году

ТАСС, 4 августа. Новый пассажирский терминал аэропорта Мурманска стоимостью 1,7 млрд рублей начнут строить в 2021 году. Всего на модернизацию транспортного объекта из федерального бюджета направят более 2,8 млрд рублей, сообщили в пресс-службе правительства Мурманской области во вторник по итогам встречи министра транспорта РФ Евгения Дитриха и губернатора региона Андрея Чибиса.

"Ведется проектирование нового пассажирского терминала площадью 6 тыс. кв. метров. Стоимость проекта - 1,7 млрд рублей, строительно-монтажные работы начнутся в 2021 году. Более 2,8 млрд рублей из федерального бюджета получит аэропорт Мурманска на долгожданную модернизацию", - передает слова Чибиса пресс-служба.

Федеральные средства направят на реконструкцию перрона и рулежной дорожки аэродрома, а также на строительство патрульной дороги и аварийно-спасательной станции. По словам главы региона, в планах властей также есть развитие аэропорта "Хибины" и расширение географии полетов. Запустить прямые авиарейсы из Мурманска могут в Казань, Ростов-на-Дону и Краснодар.

Чибис добавил, что до конца 2020 года завершат строительство площади перед мурманским аэропортом, которое ведет частный инвестор.

Международный аэропорт Мурманска находится в 4 км от города, в населенном пункте Мурмаши. Воздушная гавань принимает около 1 млн пассажиров в год. Регулярные рейсы в Мурманск совершают самолеты из Архангельска, Череповца, Калининграда, Симферополя, Анапы, Сочи, Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы. Кроме того, из аэропорта летают чартерные рейсы в Хельсинки, Анталью, Шарм-эш-Шейх и Хургаду.