Египет объявил о приостановке переговоров по плотине из-за противоречивой позиции Эфиопии

КАИР, 4 августа. /ТАСС/. Каир объявил 4 августа о приостановке едва возобновившихся переговоров по строящейся на Голубом Ниле в Эфиопии плотине "Возрождении" из-за противоречивой позиции Аддис-Абебы. Как заявило в обнародованном коммюнике министерство водных ресурсов и ирригации Египта, "заявления Эфиопии противоречат тому, что было ранее согласовано на трехсторонних переговорах, и египетская сторона попросила приостановить консультации по плотине".

Египет, Эфиопия и Судан возобновили в понедельник переговоры по ГЭС "Возрождение" в режиме видеоконференции на уровне министров ирригации и водных ресурсов под эгидой Африканского союза (АС) с участием наблюдателей из США, Европейского союза и Всемирного банка. Стороны договорились, что переговоры будут длиться две недели и сосредоточатся исключительно на аспектах заполнения и эксплуатации плотины - наиболее актуальных на данный момент для Каира вопросах. 4 и 5 августа должны были пройти консультации технических и юридических комитетов, на 6 августа было запланировано обнародование итогового доклада. "Заявления Эфиопии идут вразрез с тем, что было согласовано на мини-саммите АС 21 июля и в понедельник министрами - о необходимости сосредоточить основное внимание на урегулировании спорных вопросов, и Египет вместе с Суданом обратились с просьбой приостановить переговоры для проведения консультаций", - отметило ведомство.

Конфликт вокруг плотины

Эфиопия с 2011 года реализует проект по созданию крупнейшей в Африке плотины "Возрождение" ("Хыдасе") из 15 радиально-осевых гидроагрегатов. Мощность ГЭС, которая будет представлять собой каскад из четырех плотин, составит 5250 МВт. Аддис-Абеба намерена ввести ее в строй в 2022-2023 годах. Стоимость проекта - $4,6 млрд. Для Эфиопии строительство станции - это гигантский экономический проект, реализация которого обеспечит страну электроэнергией и позволит экспортировать ее в соседние страны. Египет и Судан опасаются, что в результате работы эфиопской ГЭС в Ниле может возникнуть острая нехватка воды, которая приведет к многочисленным социально-экономическим и экологическим проблемам и поэтому пытаются закрепить для себя нормы водных ресурсов и максимально растянуть сроки заполнения плотины.

Трехсторонние переговоры по срокам и объемам заполнения и правилам эксплуатации плотины впервые с февраля возобновились 9 июня, с 3 июля к ним подключился Афросоюз, однако стороны так и не смогли прийти к компромиссу. В конечном итоге Египет констатировал безрезультатность переговоров, которые не привели, несмотря на все усилия Каира, к заключению соглашения.

Аддис-Абеба планировала в июле с началом сезона дождей приступить к заполнению водохранилища ГЭС, считая, что расположенным вниз по течению государствам не стоит опасаться засухи в результате наполнения плотины. Позднее она согласилась подождать с началом процесса до заключения соглашения, которое учитывало бы интересы всех трех сторон, однако некоторое время спустя эфиопские власти объявили о завершении первой фазы заполнения, чему способствовали выпавшие в этом году обильные осадки. На мини-саммите АС сторонам удалось прийти к компромиссу о необходимости выработки юридически обязывающего все стороны соглашения о правилах заполнения и эксплуатации плотины. Они также договорились продолжить работу по разработке всеобъемлющего соглашения по всем аспектам совместного сотрудничества между тремя странами в отношении использования вод Нила.