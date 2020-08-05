Сенатор США предложил запретить помощь в условиях коронавируса связанным с КНР компаниям

ВАШИНГТОН, 5 августа. /ТАСС/. Американский сенатор-республиканец Том Коттон (от штата Арканзас) внес поправку в новый пакет мер стимулирования экономики, запрещающую выделение помощи предприятиям, находящимся "в собственности, под контролем или влиянием Китая". Об этом говорится в опубликованном во вторник на сайте законодателя заявлении.

"Китай навлек эту болезнь на весь мир, и они должны понести за это ответственность - правительство США не должно давать им денежных вознаграждений. Моя поправка обеспечит, чтобы все фонды помощи в борьбе с коронавирусом оставались здесь, в Соединенных Штатах, где они больше всего нужны", - убежден Коттон.

По его словам, поправка была внесена из-за того, что некоторые базирующиеся в США "компании, которыми владеет Китай", ранее в этом году получили подобные выплаты от американских властей.

Новый пакет мер стимулирования экономики в условиях пандемии коронавируса объемом около триллиона долларов был подготовлен республиканцами. Законопроект предлагает дополнительно выделить $16 млрд на проведение тестов на коронавирус, более $100 млрд - учебным заведениям, чтобы помочь им возобновить работу к осени. Как и ранее, предусмотрены единовременные выплаты отдельным категориям граждан, а также помощь малому бизнесу. При этом предлагается снизить еженедельную прибавку к пособиям по безработице с нынешних $600 до $200. Несогласие с некоторыми пунктами плана уже выразили как демократы, так и республиканцы.