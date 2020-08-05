"Известия": предприятия Арктики хотят перевести с нефти на СПГ

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Общественный совет Минприроды предлагает перевести предприятия Арктики с нефтепродуктов на сжиженный природный газ (СПГ). На это компаниям может понадобиться около пяти лет. Соответствующий документ будет направлен на рассмотрение в ведомство, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на проект.

Вопрос обострился после масштабного разлива дизельного топлива в Норильске в мае этого года. Как пояснил изданию замглавы Общественного совета Александр Закондырин, перевод на СПГ снял бы риски разливов нефти в регионе, устранение последствий которых сложно и дорого.

В пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко, курирующей экологические вопросы, изданию сообщили, что поддерживают "инициативы, которые будут направлены на снижение выбросов загрязняющих веществ и в целом на улучшение экологической ситуации, но необходимо аккуратно подходить к ограничениям, учитывать существующую инфраструктуру и мощности в регионах". Однако, как объяснил газете аналитик ГК "Финам" Алексей Калачев, только переоборудование сотен крупных резервуаров, которые сейчас используются для транспортировки и хранения нефти в Арктике, будет стоить от 200 до 500 млрд рублей.

В Минэнерго на запрос "Известий" не ответили. В Минвостокразвития инициативу Общественного совета поддержали.