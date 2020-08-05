СМИ: японские регионы приостанавливают использование официальных аккаунтов в TikTok

ТОКИО, 5 августа. /ТАСС/. Администрации ряда японских регионов приостанавливают использование своих официальных аккаунтов в китайской социальной сети TikTok из-за опасений, связанных с возможными утечками данных. Об этом в среду сообщила газета Sankei.

Отмечается, что, в частности, от использования социальной сети уже отказалась администрация соседней с Токио префектуры Сайтама, у которой с TikTok подписано соглашение о сотрудничестве. На аналогичный шаг пошел крупный портовый город Кобе (префектура Хиого), у которого также подписано соглашение о сотрудничестве с TikTok. Такие же соглашения о сотрудничестве, по информации издания, есть у префектур Осака и Хиросима, однако администрации этих регионов на данный момент не приостанавливали работу своих официальных учетных записей в социальной сети, однако "внимательно следят за развитием ситуации вокруг TikTok".

3 августа президент США Дональд Трамп заявил, что американская корпорация Microsoft или другая компания из США должна заключить сделку по приобретению TikTok до 15 сентября, иначе работа соцсети будет запрещена на территории Соединенных Штатов. 31 июля президент сказал, что планирует запретить TikTok на территории США. До этого агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что президент собирается вынудить китайскую компанию ByteDance, владеющую социальной сетью, отказаться от доли в американском подразделении TikTok, чтобы компания не могла контролировать работу приложения в стране. Опасения администрации Соединенных Штатов в отношении соцсети связаны с утверждениями, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям.

Microsoft в воскресенье заявила о готовности продолжать переговоры о приобретении американского подразделения TikTok у ByteDance. Компания Соединенных Штатов планирует завершить эти переговоры к 15 сентября. Предполагается, что в случае успеха сделки к Microsoft перейдет также контроль за операциями приложения в Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Американская корпорация пообещала, что информация пользователей соцсети в США под ее руководством не будет передана за пределы страны.