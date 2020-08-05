Социальный проект по снижению цен на рыбу запустят в районах Камчатки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 августа. /ТАСС/. Социальный проект "Камчатская рыба" по продаже рыбопродукции с минимальной торговой наценкой начнет работу в муниципальных районах полуострова, сообщает пресс-служба краевого правительства в среду.

Ежегодно рыбаки полуострова обеспечивают более 30% общероссийского улова и около половины вылова лосося по всему дальневосточному бассейну, однако цена рыбы в камчатских торговых сетях из-за высоких наценок не сильно отличается от стоимости продукции в западной части страны.

"Мы просто начали с "Шамсы" [крупная торговая сеть на Камчатке], поскольку это большая сеть. Рыбопромышленникам удобно поставлять туда большие партии продукции и сеть уже внутри себя распределяет их по торговым точкам. В данном случае нам нужно, чтобы кто-то взял на себя функцию собрать заявки от небольших магазинов, чтобы потом распределить рыбу. Это более сложный механизм, но я дал министерству рыбного хозяйства поручение проработать с небольшими частными магазинами в поселках", - приводятся в сообщении слова врио главы Камчатки Владимира Солодова.

По условиям акции стоимость килограмма филе минтая снижается с 250 до 180 рублей, филе кальмара - с 250 до 200 рублей. Доступные цены будут также у сельди, камбалы и лосося. В настоящий момент реализовано уже около 32 тонн рыбной продукции по сниженным ценам.

О запуске акции "Камчатская рыба" Солодов заявил 11 июня в ходе программы "Прямой разговор с губернатором". Он сказал, что программа будет носить не одноразовый характер, а станет постоянной в течение всего рыболовного сезона.