{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Социальный проект по снижению цен на рыбу запустят в районах Камчатки

По доступным ценам можно будет купить филе минтая, филе кальмара, сельдь, камбалу и лосося
Описание
© Антон Новодережкин/ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 августа. /ТАСС/. Социальный проект "Камчатская рыба" по продаже рыбопродукции с минимальной торговой наценкой начнет работу в муниципальных районах полуострова, сообщает пресс-служба краевого правительства в среду.

Ежегодно рыбаки полуострова обеспечивают более 30% общероссийского улова и около половины вылова лосося по всему дальневосточному бассейну, однако цена рыбы в камчатских торговых сетях из-за высоких наценок не сильно отличается от стоимости продукции в западной части страны.

"Мы просто начали с "Шамсы" [крупная торговая сеть на Камчатке], поскольку это большая сеть. Рыбопромышленникам удобно поставлять туда большие партии продукции и сеть уже внутри себя распределяет их по торговым точкам. В данном случае нам нужно, чтобы кто-то взял на себя функцию собрать заявки от небольших магазинов, чтобы потом распределить рыбу. Это более сложный механизм, но я дал министерству рыбного хозяйства поручение проработать с небольшими частными магазинами в поселках", - приводятся в сообщении слова врио главы Камчатки Владимира Солодова.

По условиям акции стоимость килограмма филе минтая снижается с 250 до 180 рублей, филе кальмара - с 250 до 200 рублей. Доступные цены будут также у сельди, камбалы и лосося. В настоящий момент реализовано уже около 32 тонн рыбной продукции по сниженным ценам.

О запуске акции "Камчатская рыба" Солодов заявил 11 июня в ходе программы "Прямой разговор с губернатором". Он сказал, что программа будет носить не одноразовый характер, а станет постоянной в течение всего рыболовного сезона.

Теги
РоссияКамчатский крайСолодов, Владимир ВикторовичДальний Восток
СМИ: японские регионы приостанавливают использование официальных аккаунтов в TikTok
В частности, от использования соцсети отказалась администрация соседней с Токио префектуры Сайтама и крупный портовый город Кобе
Читать полностью