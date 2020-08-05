Более 60% работающих на удаленке россиян хотят быстрее вернуться в офис

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. 63% россиян, работающих на удаленной работе в рамках ограничительных мер защиты от коронавируса, хотели бы как можно скорее вернуться в офис. Это показал опрос компании IDF Eurasia (работает под брендом сервиса онлайн-кредитования Moneyman), имеющийся в распоряжении ТАСС.

"63% работников желают или намерены как можно быстрее начать выполнять свои трудовые обязанности непосредственно в офисе. При этом отмечается снижение производительности труда на 35% (об этом сообщают представители кадровых служб и руководящего звена)", - отмечается в материале.

В качестве основных причин, которые привели к уменьшению производительности труда, 33% респондентов назвали апатию или депрессию, 37% - нехватку живого общения, еще 30% заявили, что не могут избавиться от отвлекающих факторов, таких как необходимость общаться с домочадцами, телевизор, регулярные приемы пищи. При этом среди таких профессий как IT-специалисты производительность труда увеличилась (на 17%). "Это объясняется тем, что для данных должностей требуется усидчивость, а интенсивность и частота взаимодействия с коллегами традиционно находится на невысоком уровне", - отмечают в компании.

С целью компенсировать снижение производительности труда 55% руководителей внедрили дополнительные меры по нематериальному поощрению, например, ввели систему состязаний между подразделениями. При этом 22% ввели штрафные санкции в случае, если работник не справляется с объемом работы в заранее установленные сроки. Решение стимулировать боевой дух сотрудников через обучение и общение в неформальной обстановке приняли 10%, остальные 13% заявили о штатном режиме протекания рабочих процессов.

"На фоне пандемии работники не стали проявлять меньше ответственности или профессионализма. Ее опыт лишь подсветил пробелы в применяемой системе управления бизнес-процессами и корпоративной культуре некоторых компаний. Логично предположить, что те из них, кто обратят внимание на выявленные проблемы и своевременно примут меры, после пандемии станут более закаленными, сплоченными и эффективными", - отмечают в компании.

В опросе приняли участие более 3400 человек из более 130 компаний малого и среднего бизнеса bp всех ключевых отраслей экономики. В исследовании участвовали офисный персонал, а также HR-специалисты и руководители компании.