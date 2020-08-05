Росрыболовство: добыча сардины и скумбрии на Дальнем Востоке превысила прошлогоднюю

ВЛАДИВОСТОК, 5 августа. /ТАСС/. Объемы добычи пелагических (обитающих не в придонных областях) видов рыб на Дальнем Востоке к 1 августа 2020 года превысили показатели всего 2019 года, сообщает в среду объединенная пресс-служба Росрыболовства.

"На очередном заседании Штаба путины по вылову пелагических видов рыб на Дальнем Востоке были подведены итоги добычи российскими пользователями по состоянию на 1 августа. По данным Федерального государственного бюджетного учреждения "Центр системы мониторинга рыболовства и связи", общий объем вылова сардины иваси и скумбрии составил 73,2 тысячи тонн. Это на 46,9 тысячи тонн больше уровня 2019 года (278,3% от уровня прошлого года)", - говорится в сообщении.

Больше всего выросла добыча в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) России - свыше 57 тыс. тонн против 33 тыс. тонн в 2019 году. В открытом море было добыто 2,67 тыс. тонн, в ИЭЗ Японии - 13,14 тыс. тонн. Основная часть вылова пришлась на сардину иваси - 59,24 тыс. тонн, добыча скумбрии составила 13,99 тыс. тонн, вылов сайры оказался незначительным - немногим более 13 тонн.

Рыбодобывающая и рыбоперерабатывающая отрасли являются одними из системообразующих в экономике прибрежных регионов Дальнего Востока, особенно Камчатского и Приморского краев, Сахалинской и Магаданской областей. В прошлом году рыбаки одной только Камчатки обеспечили более 31% общероссийского улова лососевых.