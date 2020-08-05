"Ъ": в интернете появилось более 200 фейковых сайтов служб доставки

МОСКВА, 5 августа./ТАСС/. Более 200 фейковых сайтов служб доставки еды и электроники появились в интернете с начала текущего года. Об этом рассказал газете "Коммерсантъ" ведущий аналитик Infosecurity a Softline Company Александр Вураско.

Пик появления таких сайтов пришелся на апрель. Только за этот месяц в сети обнаружили 56 "клонов" Delivery Club, как минимум 30 фишинговых копий "Сбермаркета" и "Яндекс.Еды". Также фишинговые площадки копируют сайты "Утконоса", "ВкусВилла" и "Перекрестка". Помимо сайтов с едой эксперты нашли фейковые интернет-магазины онлайн-гипермаркета электроники "Ситилинк" и Samsung.

Издание отмечает, что после ввода данных карты на фейковом сайте Delivery Club требуется ввести пароль. Поэтому не исключено, что "кто-то привязывает свой номер к вашему мобильному банку".

Как полагает начальник отдела информационной безопасности SearchInform Алексей Дрозд, на сером рынке мог появиться качественный "граббер" - программа, которая может достоверно скопировать вид и наполнение сайта. Он также заметил, что в апреле было 288 регистраций доменов со словом delivery, в то время как в феврале - всего 56.

В Delivery Club не ответили на запрос газеты. Во "ВкусВилле" столкнулись с тем, что мошенники предлагали доставлять их продукты по завышенным ценам. "Ситилинк" для удаления фишинговых сайтов из поисковой выдачи обращается к поисковикам. В "Яндекс.Еде" полагают, что такие сайты быстро нейтрализуются. А руководитель отдела информационной безопасности "СберМаркета" пояснил газете, что подобные ресурсы долго не живут и чаще всего готовятся под разовую рассылку по адресам, собранным по базам спамеров.