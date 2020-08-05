СМИ: в Японии цена на золото вновь обновила рекордный уровень

ТОКИО, 5 августа. /ТАСС/. Цена на золото в Японии в среду вновь вышла на самый высокий уровень за всю историю его розничных продаж в стране. Определяющая котировки на драгоценный металл токийская компания "Танака кикиндзоку" продает сейчас грамм золота за 7 608 иен ($72), сообщило информационное агентство Kyodo. Это на 152 иены больше, чем 4 августа, когда был установлен предыдущий рекорд.

Как отмечает Kyodo, спрос на золото как на надежный актив растет в обстановке нестабильности на финансовых рынках, где игроки опасаются неожиданного падения цен на акции и государственные облигации. В нынешней ситуации рост цен на благородный металл связан также с опасениями по поводу второй волны распространения нового коронавируса.

В начале июня правительство Японии обнародовало прогноз, согласно которому валовой внутренний продукт (ВВП) страны при нынешней экономической динамике может сократиться на 2,2% к концу 2020 года. В первом квартале падение ВВП Японии составило 0,9% по сравнению с четвертым кварталом 2019 года.

Общее число заразившихся коронавирусом в Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, превысило 41,4 тыс. Количество летальных исходов составляет 1 035.