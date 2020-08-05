Экс-сотрудник Google получил полтора года тюрьмы за кражу технологий беспилотных авто

ТАСС, 5 августа. Окружной судья США Уильям Алсап во вторник приговорил бывшего инженера компании Google Энтони Левандовски к 18 месяцам тюремного заключения за похищение коммерческой информации о беспилотных автомобилях у компании и ее последующую передачу конкурентам. Об этом сообщило агентство Reuters.

Ранее агентство France Presse сообщало, что в марте Левандовски, проработавший в Google с 2009 по 2016 год, признался, что перед увольнением скачал документацию по разработке технологий для беспилотных автомобилей, в том числе по созданию радара, с помощью которого такое транспортное средство может определять препятствия на своем пути и измерять расстояния. Отмечается, что Левандовски возглавлял подразделение, занимавшееся разработкой такого устройства.

В августе прошлого года прокуратура Северного округа штата Калифорния предъявила бывшему сотруднику Google обвинения, состоящие из 33 пунктов. По данным AFP, Левандовски признался только по одному из них в обмен на отказ прокуратуры от остальных обвинений. Стоимость украденных документов могла составлять до $1,5 млн.

Во время работы в Google Левандовски основал собственную компанию, которая впоследствии получила название Otto. В 2015 году он начал переговоры с представителями конкурирующей с Google американской компании Uber Advanced Technologies о приобретении у него Otto. Данная компания была куплена Uber в августе 2016 года. Левандовски после этого стал сотрудником Uber и работал в ней до мая 2017 года.