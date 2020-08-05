ВГК на Сахалине увеличила добычу угля на 33% за первое полугодие 2020 года

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 августа. /ТАСС/. Крупнейший российский экспортер бурого угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) сахалинская "Восточная горнорудная компания" (ВГК) за первую половину года добыла более 5 млн тонн угля. Этот показатель на 33% больше, чем объем добычи за аналогичный период 2019 года, сообщает в среду пресс-служба компании.

"Увеличение объемов добычи стало возможным благодаря программе модернизации горнотранспортной техники и оборудования, а также за счет внедрения цифровизации. ВГК ежегодно инвестирует средства в развитие Солнцевского угольного разреза, что позволило нарастить производственные мощности и достичь более высоких показателей по добыче угля", - сообщили в пресс-службе компании.

По информации пресс-службы, в ходе реализации инвестиционной программы ВГК с января по июнь 2020 года обновила и расширила парк специализированных автомобилей, в эксплуатацию ввели 21 единицу современной высокопроизводительной горнотранспортной техники (четыре экскаватора, три бульдозера и 14 "Белазов"). Объем вскрышных работ на Солнцевском угольном разрезе увеличился на 46%. За первое полугодие 2020 года было перемещено более 51 млн кубометров горной массы. В рамках реализации программы цифровизации на Солнцевском угольном разрезе удалось достичь снижения времени регламентных простоев и повышения загрузки техники. За счет внедрения автоматизированной системы мониторинга и контроля использование транспортных мощностей выросло почти на 10%.

В 2019 году компания добыла 9,3 млн тонн угля, что на 24% больше, чем в 2018 году. В прошлом году ВГК инвестировала в свои проекты, которые реализуются преимущественно на территории Свободного порта Владивосток (СПВ), 11,5 млрд рублей и закупила около 50 единиц горнотранспортной техники.

Ранее вице-премьер правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев отмечал, что на российском Дальнем Востоке реализуется более 2,4 тыс. инвестиционных проектов. Инвесторами вложено в развитие округа 1,2 трлн рублей.

О ВГК

ВГК - основное угледобывающее предприятие Сахалинской области, на долю которого приходится около 80% всей добычи в регионе. Также компания является одним из крупнейших российских экспортеров бурого угля в страны АТР. Утвержденные запасы ВГК превышают 300 млн тонн угля на Сахалине, также разведаны более 100 млн тонн в Магаданской области. Основные активы компании - ООО "Солнцевский угольный разрез" и "Угольный морской порт Шахтерск", на который распространяется режим Свободного порта, - вошли в состав компании в 2013 году.