Reuters: власти США угрожают Purdue Pharma штрафами на $13 млрд за опиоидный кризис

НЬЮ-ЙОРК, 5 августа. /ТАСС/. Генеральная прокуратура США может наложить штрафные санкции на Purdue Pharma за причастность этой американской фармацевтической компании к опиоидному кризису в США. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на документы, направленные на прошлой неделе в суд по делам банкротств в городе Уайт-Плейнс (штат Нью-Йорк).

Purdue Pharma в сентябре прошлого года представила в суд прошение о начале процедуры банкротства. Объявление компании банкротом является одним из этапов в процессе урегулирования порядка 2 тыс. исков, поданных против нее властями американских городов, штатов и округов, некоторые из которых объединены в более крупные дела. Суть обвинений в адрес фармацевтической компании, которая производит сильнодействующее обезболивающее средство OxyContin, сводится к тому, что политика продаж, которую проводила Purdue Pharma, по крайней мере отчасти спровоцировала так называемый опиоидный кризис в США, жертвами которого стали за последние 20 лет не менее 400 тыс. человек. Помимо этого, обвинители настаивают на том, что руководство компании умышленно обогатилось на продаже опасных и вызывающих привыкание обезболивающих на опиоидной основе.

Как уточняет агентство, упомянутая выше сумма представляет собой максимальный размер штрафов, которые вправе выписать генпрокуратура. Реальный размер будет гораздо меньше.

Опиоидный кризис

Опиоидный кризис, который специалисты считают одной из важнейших проблем в сфере здравоохранения США, берет свое начало в 1990-х, однако единой стратегии борьбы с наркотиками до сих пор не выработано. Согласно оценкам медицинского издания STAT, если не принять срочных мер, то от передозировки опиоидами в США в течение следующих 10 лет могут умереть около 500 тыс. человек. Примерно столько же американцев скончались от вируса иммунодефицита человека с 1980 года по настоящее время.

Президент США Дональд Трамп весной 2017 года распорядился создать Президентскую комиссию США по борьбе с опиоидным кризисом и 26 октября 2018 года присвоил опиоидному кризису статус чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения. Это предусматривает принятие комплекса мер по оказанию помощи наркозависимым и противодействию распространению наркотиков этой группы на черном рынке.