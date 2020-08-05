Кабмин выделит около 100 млрд рублей на горячее питание для школьников до 2023 года

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Правительство РФ до 2023 года выделит из бюджета около 100 млрд рублей 57 российским субъектам на организацию бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов. Об этом говорится в проекте распоряжения кабмина об утверждении субсидий из федерального бюджета на организацию горячего питания в начальных классах в 2020-2022 годах [есть в распоряжении ТАСС].

"По информации, поступившей из Роспотребнадзора, по состоянию на 15 июля 2020 года в 58 субъектах РФ (включая Москву) все общеобразовательные организации готовы к обеспечению стопроцентным охватом бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов. Из указанных 58 субъектов РФ заявки на получение соответствующей субсидии из федерального бюджета представили 57 регионов (за исключением Москвы)", - говорится в документе

"Таким образом, к предоставлению субсидии могут быть допущены 57 субъектов РФ", - уточняют в правительстве.

Проектом распоряжения предусматривается распределение субсидий на организацию бесплатного горячего питания между субъектами РФ в размере 16,2 млрд рублей в 2020 году, 40,4 млрд рублей в 2021 году и 42,8 млрд рублей в 2022 году. Одним из условий получения данной субсидии из бюджета является наличие во всех государственных и муниципальных образовательных организациях субъекта условий для организации горячего питания обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими и другими требованиями. Наличие этих условий должно быть подтверждено территориальным органом Роспотребнадзора по состоянию на 15 июля 2020 года и 15 апреля в 2021 и 2022 годах.

В январе в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы. Он отметил, что такое питание ученики начальных классов в школах, технически готовых к этому, должны начать получать с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.