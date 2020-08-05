Казахстан ввел ограничения на ввоз продукции из РФ из-за птичьего гриппа

НУР-СУЛТАН, 5 августа. /ТАСС/. Власти Казахстана ввели временные ограничения на ввоз мяса птицы и другой продукции из Челябинской области России в связи с выявлением в этом регионе вируса гриппа птиц H5N8. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства республики в среду.

"Комитет ветконтроля и надзора Министерства сельского хозяйства Казахстана с 4 августа ввел временные ограничения на ввоз и транзит из Челябинской области живой птицы, инкубационного яйца, пуха и пера, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции, не прошедших тепловую обработку, кормов и кормовых добавок для птиц (за исключением кормовых добавок химического и микробиологического синтеза), охотничьих трофеев, не прошедших таксидермическую обработку (пернатая дичь), а также бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц. Эпизоотическая ситуация в приграничных областях взята на особый контроль ветеринарными службами регионов", - говорится в сообщении.

Такие меры приняты в связи с тем, что 3-4 августа Челябинское управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору распространило сообщение о выявленном в регионе генетическом материале вируса гриппа птиц. Во всех пробах, отобранных у трупов птиц, был обнаружен вирус гриппа подтипа H5N8. "К гриппу восприимчивы все виды птиц. Это высококонтагиозное, остро протекающее вирусное заболевание, поражающее сельскохозяйственных, синантропных и диких птиц. Грипп птиц способен вызывать массовый охват поголовья", - пояснили в Минсельхозе Казахстана.

По данным ведомства, хотя подтип гриппа H5N8 считается наименее патогенным для людей, однако, по сведениям ученых, он быстро мутирует и может стать смертельно опасным, особенно если человек болен другим видом гриппа.