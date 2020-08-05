СМИ: власти Китая изъяли продукцию Kaiyang Shijie из-за вспышки коронавируса

ПЕКИН, 5 августа. /ТАСС/. Власти КНР в связи с локальной вспышкой нового коронавируса в городе Даляне на северо-востоке страны изъяли из обращения всю продукцию компании Kaiyang Shijie, занимающейся торговлей морепродуктами. Об этом сообщила в среду китайская газета Global Times.

Как уточняет издание, такая мера предосторожности объясняется тем, что первый инфицированный, выявленный 22 июля при полном отсутствии заболеваний в регионе в течение порядка 110 дней, работал именно на этом предприятии. Он занимался переработкой и хранением рыбы.

В конце июля в портовом городе Даляне провинции Ляонин была зафиксирована новая вспышка коронавируса. В ходе расследования оказалось, что несколько десятков инфицированных были сотрудниками компании Kaiyang Shijie. Число госпитализированных в этом регионе составляет 93 человека. Благодаря серии жестких мер правительство смогло предотвратить повсеместное распространение заболевания.