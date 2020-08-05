Число зарегистрированных самозанятых в Приморье за месяц достигло 2 тыс.

ВЛАДИВОСТОК, 5 августа. /ТАСС/. Число официально зарегистрированных самозанятых за первый месяц после начала действия специального налогового режима в Приморье превысило 2 тыс., сообщила в среду пресс-служба правительства Приморья.

Специальный налоговый режим действует в Приморье с 1 июля. Для физических лиц новый режим означает возможность легализовать свою деятельность с налогообложением 4-6%.

"В Приморье с начала действия специального налогового режима в качестве самозанятых зарегистрировались более 2 тысяч человек. Из числа зарегистрировавшихся как самозанятые 38% - это жители Владивостока, 18% - жители Уссурийска, 10% - жители Артема. Потенциальные самозанятые есть во многих отраслях экономики края. Например, в сфере транспортных услуг это таксисты и грузоперевозчики на личном транспорте, в туризме - граждане, сдающие туристам жилье внаем или предоставляющие экскурсионные услуги, в образовании и спорте - тренеры и репетиторы", - говорится в сообщении.

Еще одним преимуществом такой системы налогообложения является возможность воспользоваться мерами государственной поддержки наравне с другими субъектами малого и среднего предпринимательства. При этом, как отмечает министр экономического развития края Наталья Набойченко, в 21 муниципалитете региона не зарегистрирован ни один самозанятый.

"И причины этого - в недоработке местных властей, которые недостаточно эффективно информируют население о преимуществах нового налогового режима. Необходимо усилить работу в этом направлении, а также организовать работу по выявлению лиц, осуществляющих нелегальную деятельность", - передает пресс-служба слова Набойченко.

Режим самозанятых появился в РФ как пилотный проект, с 1 января 2019 года он начал работать в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С 2020 года этот режим доступен в 23 российских регионах. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями. 23 июня президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам заявил, что с 1 июля 2020 года все регионы смогут вводить на своей территории налоговый режим для самозанятых.