ЕАО получит около 174 млн рублей на сбалансированность бюджета в условиях пандемии

ТАСС, 5 августа. Власти Еврейской автономной области (ЕАО) получат около 174 млн рублей на компенсацию снижения доходов бюджета в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщило управление по информационной политике аппарата губернатора и правительства региона в среду.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о решении выделить транш в размере 100 млрд рублей для обеспечения сбалансированности региональных бюджетов. Эта мера направлена на компенсацию снижения поступления налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов регионов в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.

"ЕАО получит почти 174 млн руб. на обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета. <…> Работа над сбалансированностью консолидированного бюджета ЕАО идет планомерно. Это одна из основных тем, которая постоянно поднимается временно исполняющим обязанности губернатора ЕАО Ростиславом Гольдштейном на консультациях в Минфине России", - говорится в сообщении.

Размер дотации определен с учетом необходимости финансирования первоочередных расходов. Контролировать использование бюджетных ассигнований в регионах будет Министерство финансов РФ.

Несбалансированность бюджета ЕАО в числе прочего не позволила региону в 2019 году подготовиться к отопительному сезону, который прошел в режиме ЧС. Дисбаланс складывается в основном из суммы не заложенных в бюджет социально значимых расходов. Автономия более года работает с Минфином РФ и другими федеральными ведомствами над этой проблемой. Правительство ЕАО совместно с Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и Министерством финансов РФ разработало дорожную карту по дополнительной потребности бюджета ЕАО по разным отраслям. Региональные власти определили потребность на обеспечение сбалансированности бюджета региона в более чем 1,5 млрд рублей, сообщал ранее ТАСС и. о. заместителя председателя правительства региона Андрей Садаев. Средства нужны на основные социально значимые расходы региона в сферах ЖКХ, здравоохранения, транспортного сообщения.

О ситуации с коронавирусом в ЕАО

Власти Еврейской автономной области продлили введенные из-за пандемии ограничения до середины августа. В регионе не работает общепит, детские лагеря. Разрешена работа фитнес-центров, однако без использования саун и с загруженностью не более чем наполовину, крупных торговых центров при определенных условиях и библиотек без услуг читального зала, возобновлена работа кружков и секций. Личный прием граждан руководителями органов власти всех уровней по-прежнему приостановлен. Жителям рекомендуется соблюдать масочный режим.

С начала пандемии в регионе коронавирусом заразились свыше 540 человек, восемь умерли.