Арендатор "Фортуны" не намерен предоставлять баржу для достройки "Северного потока-2"

Работы в водах Дании до сих пор не возобновлены, хотя, согласно решению Датского энергетического агентства (DEA), это можно было сделать с 3 августа 2020 года.

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Российская компания "Межрегионтрубопроводстрой" (МРТС) не намерена предоставлять трубоукладочную баржу "Фортуна" для достройки российского экспортного газопровода "Северный поток-2". Об этом в среду сообщает издание РБК .

"Акционерное общество "Межрегионтрубопроводстрой" (АО "МРТС") не принимает и не намерено принимать участие в выполнении работ по укладке газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море с использованием трубоукладочной баржи "Фортуна" или иным образом", - комментирует ситуацию официальный представитель компании. В МРТС также уточнили, что компания никогда не являлась собственником баржи "Фортуна", она арендует судно по договору "бербоут-чартера для использования в других проектах".

Баржа "Фортуна", по данным сервиса Marine Traffic, была одним из возможных судов, которые планировалось привлечь для достройки "Северного потока-2", приостановленной в декабре 2019 года из-за американских санкций. В конце прошлого года конгресс США принял закон, угрожающий вторичными санкциями собственникам судов - трубоукладчиков. Сразу после этого морское строительство газопровода свернула швейцарско-нидерландская фирма Allseas.

Министр энергетики РФ Александр Новак еще в декабре 2019 полагал, что, если "Фортуна" не окажется в распоряжении строителей трубопровода, то единственным подходящим кандидатом остается трубоукладчик "Академик Черский". Судно находится в собственности АО "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд" (СТИФ).