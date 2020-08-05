Клиники на Хайнане начали покрывать страховкой лекарства для лиц с онкологией

ХАЙКОУ, 5 августа. /ТАСС/. Клиники международной зоны медицинского туризма Лэчэн в городе Боао на востоке острова Хайнань начали покрывать страховкой расходы пациентов на многие фармацевтические препараты, предназначенные для лечения онкологических заболеваний. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По сведениям издания, данная мера "имеет глобальный охват". Она распространяется на лиц, ежегодно уплачивающих страховые взносы в размере 29 юаней (около $4) и пользующихся услугами больниц, которые находятся на территории этой особой зоны.

Страховка способна покрыть расходы на лекарства, суммарная стоимость которых не превышает 1 млн юаней (около $142 тыс.). В список таких медикаментов, предназначенных для борьбы с раком, входит около 70 китайских и иностранных препаратов.

"Таким образом, был ликвидирован пробел в системе страхования Хайнаня", - подчеркнул глава управления зоны Лэчэн Гу Ган. Он уточнил, что соответствующая программа реализуется при активной поддержке не только правительства, но и деловых кругов, отдельных заинтересованных компаний. Главная задача - "повысить народное благосостояние", "сформировать на острове диверсифицированную систему страхования".

Зона медицинского туризма Лэчэн площадью 20 кв. км была образована в 2013 году. В развитие передовой инфраструктуры на ее территории были инвестированы миллиарды долларов. Там находятся клиники китайской и западной медицины, предоставляющие оздоровительные услуги международного класса.

К 2025 году власти планируют создать в этой части Хайнаня современные лаборатории и внедрить ряд новейших технологий.